Госдеп объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США

Госдепартамент США объявил Западное полушарие "своим" и зоной исключительных интересов США.

"Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

"Это НАШЕ полушарие", — написано также поверх прикрепленной фотографии Трампа. А в иноязычных аккаунтах Госдепартамента появился пост на разных языках с надписью "Не играйте в игры с президентом США Дональдом Трампом". В частности, подобные посты опубликованы на русском и арабском языках. "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете", – написано по-русски, напоминая об угрозах Трампа в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На днях Трамп призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает обе Америки зоной, закрытой для всех других стран, кроме США. И что американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению.

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас подчеркивает, что своей агрессией против Венесуэлы США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария.