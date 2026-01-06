06 Января 2026
Происшествия В России Тверская область
Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Хлопок газа, а не БПЛА: в СК назвали причину инцидента в Твери

Следственный комитет установил предварительные обстоятельства инцидента в Твери, где произошел пожар в жилом доме.

Ранее сообщалось, что обломок БПЛА якобы попал в окна одной из квартир девятого этажа дома в Твери. Утверждалось, что в результате погиб один человек, а двух пострадавших госпитализировали.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Тверской области, ночью 6 января поступил сигнал о возгорании квартиры дома в Твери. По данным ведомства, погиб мужчина, а еще двум жителям оказали медпомощь на месте.

Последствия возгорания от хлопка газа в одной из квартир жилого дома в Твери(2026)|Фото: СУ СК РФ по Тверской области

"Исходя из обнаруженных на месте происшествия следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего", - уточнили в СК.

Начата доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины, опрашиваются очевидцы. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Тверской области Виталий Королев, минувшей ночью силами Минобороны РФ над территорией региона было ликвидировано шесть беспилотников.

"Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки. Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идет подключение газа в квартиры", - отметил глава региона.

Теги: дом, хлопок, пожар, СК, Тверь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

