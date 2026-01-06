Politico: США могут захватить Гренландию в ближайшие месяцы

США могут в ближайшие месяцы попытаться установить контроль над Гренландией, для этого есть два благоприятных повода: промежуточные выборы в ноябре и 250‑я годовщина независимости США 4 июля. Об этом пишет Politico.

"Гренландия - следующая?" - так называется статья издания. Каких-то конкретных планов Вашингтона не приводится. Издание ссылается на мнение опрошенных экспертов. Как считает управляющий директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман, методы при захвате Гренландии должны отличаться от действий в Венесуэле. США, скорее всего, будут использовать больше политические методы, в том числе подкуп местных политиков для усиления военного и гражданского контроля.

При этом захват Гренландии может серьезно разделить союзников по НАТО, и даже больше, чем вопрос поддержки Украины. А пострадавшая Дания вряд ли получит такую же поддержку, как Киев.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп принял доктрину Монро XIX века, согласно которой Вашингтон контролирует Западное полушарие, то есть обе Америки, оставляя немного в стороне остальной мир. Теперь это "доктрина Донро" (обыгрывается имя Дональд).

Ранее Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. А вице-президент Джеймс Вэнс повторил обвинения в том, что Дания сделала недостаточно для обеспечения безопасности Гренландии. Лэндри сказал, что США не стремятся никого захватить, но хотят "представить свободу, экономическую мощь, защиту".

Характерно, что в заявлении 26 стран ЕС по поводу агрессии США против Венесуэлы говорится, что при любых обстоятельствах принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться. Однако удивительным образом при этом не упоминается Гренландия. Любое заявление в поддержку Гренландии может вызвать гнев Трампа, и это в то время, когда лидеры ЕС хотят получить поддержку США по Украине, сообщил изданию на условиях анонимности чиновник ЕС. По его словам, европейские лидеры "ходят на цыпочках" перед США. Но их страх может сыграть и злую шутку, ибо вопрос Гренландии может стать слишком опасным для Запада.

В прошлом году Трамп выразил уверенность в том, что США получат Гренландию, в том числе не исключено, что военной силой. И ему все равно, как на это отреагирует остальной мир. На днях он повторил, что США "абсолютно нужна Гренландия".

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов считает, что Гренландия нужна США как большой холодильник в связи с масштабной военной программой развития ИИ.

Гренландия - самый большой остров мира. С 2009 года она обладает широкой автономией и правом самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь частью Датского королевства. При этом в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Дания уже заявила, что отвергает любые претензии США на Гренландию. Однако ранее глава МИД Дании предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.