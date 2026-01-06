Politico: США могут захватить Гренландию в ближайшие месяцы

06 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Politico: США могут захватить Гренландию в ближайшие месяцы

США могут в ближайшие месяцы попытаться установить контроль над Гренландией, для этого есть два благоприятных повода: промежуточные выборы в ноябре и 250‑я годовщина независимости США 4 июля. Об этом пишет Politico.
Читайте также:

"Гренландия - следующая?" - так называется статья издания. Каких-то конкретных планов Вашингтона не приводится. Издание ссылается на мнение опрошенных экспертов. Как считает управляющий директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман, методы при захвате Гренландии должны отличаться от действий в Венесуэле. США, скорее всего, будут использовать больше политические методы, в том числе подкуп местных политиков для усиления военного и гражданского контроля.

При этом захват Гренландии может серьезно разделить союзников по НАТО, и даже больше, чем вопрос поддержки Украины. А пострадавшая Дания вряд ли получит такую же поддержку, как Киев.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп принял доктрину Монро XIX века, согласно которой Вашингтон контролирует Западное полушарие, то есть обе Америки, оставляя немного в стороне остальной мир. Теперь это "доктрина Донро" (обыгрывается имя Дональд).

Ранее Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. А вице-президент Джеймс Вэнс повторил обвинения в том, что Дания сделала недостаточно для обеспечения безопасности Гренландии. Лэндри сказал, что США не стремятся никого захватить, но хотят "представить свободу, экономическую мощь, защиту".

Характерно, что в заявлении 26 стран ЕС по поводу агрессии США против Венесуэлы говорится, что при любых обстоятельствах принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться. Однако удивительным образом при этом не упоминается Гренландия. Любое заявление в поддержку Гренландии может вызвать гнев Трампа, и это в то время, когда лидеры ЕС хотят получить поддержку США по Украине, сообщил изданию на условиях анонимности чиновник ЕС. По его словам, европейские лидеры "ходят на цыпочках" перед США. Но их страх может сыграть и злую шутку, ибо вопрос Гренландии может стать слишком опасным для Запада.

В прошлом году Трамп выразил уверенность в том, что США получат Гренландию, в том числе не исключено, что военной силой. И ему все равно, как на это отреагирует остальной мир. На днях он повторил, что США "абсолютно нужна Гренландия".

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов считает, что Гренландия нужна США как большой холодильник в связи с масштабной военной программой развития ИИ.

Гренландия - самый большой остров мира. С 2009 года она обладает широкой автономией и правом самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь частью Датского королевства. При этом в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Дания уже заявила, что отвергает любые претензии США на Гренландию. Однако ранее глава МИД Дании предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.

Теги: гренландия, сша


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети