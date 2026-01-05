06 Января 2026
Политика
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Мадуро заявил в американском суде, что является военнопленным

Похищенный спецслужбами США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным, захваченным в собственном доме. Об этом сообщает Fox News.

Мадуро говорил по-испански и потребовал услуги переводчика. В зале суда президент Венесуэлы был без наручников, но прикован за щиколотки. Судья в какой-то момент прервал его речь.

Вместе с лидером Венесуэлы в зале находилась его супруга Силия Флорес. Она тоже не признала себя виновной.

Судья обязал Мадуро лично явиться на следующее заседание 17 марта. После заседания Мадуро и его жена покинули зал суда. Оба были в одинаковой тюремной одежде: темные топы и брюки цвета хаки.

Ранее западные СМИ писали, что суд по существу над Мадуро может начаться не раньше 2027 года, сегодня суд лишь проведет формальное первичное заседание, на котором будет установлен предварительный график обмена доказательствами и рассмотрены досудебные ходатайства.

Мадуро(2026)|Фото: Truth Social

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны — Николас Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны.

