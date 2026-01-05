05 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: администрация Железнодорожного района Екатеринбурга

Екатеринбургского чиновника "захейтили" за подарки семье из Азербайджана

Главу Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина раскритиковали в Сети после того, как он в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желания детей из азербайджанской семьи: 8-летнего Али, 7-летней Милены и их младшего брата Вагифа.

Али попросил у Деда Мороза трюковой самокат, Милена — набор для рукоделия, а Вагиф — сладости. Изначально Першин снял с наряженной елки в холле мэрии шарик с пожеланиями Али, но, поскольку у Али большая семья, подарил подарки и его брату с сестрой. Фотоотчет с вручения подарков появился на сайте районной администрации.

Публикация об этом вызвала серию негативных комментариев пользователей соцсетей, Першина в ряде каналов даже назвали "русофобом".

И "хейт" оказался настолько сильным, что отец семейства попросил Першина забрать детские подарки назад.

Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией уральской столицы, сообщил, что супруги уже 20 с лишним лет как стали российскими гражданами, а чиновник снял совершенно случайный шар.

"Кажется, такое происходит впервые. Но все ли мы увидели? Что еще можно увидеть? Предложения сортировать кандидатов для "Елки желаний" по национальности были? По вероисповеданию — были? Надо дожидаться? Вопросы, конечно, риторические, но чисто по-человечески: никто не озверел, не?" — пишет канал "Екатеринбург. Главное".

Теги: Виталий Першин, Елка желаний


