The Times: Лидер Ирана может иметь план побега на случай, если силовики не подавят протесты

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки.

В материале говорится, что 86-летний лидер Ирана намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи. Этот сценарий возможен, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности переходят на сторону протестующих, либо перестанут выполнять приказы.

"Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места", — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти, сбежавший из Ирана спустя восемь лет после исламской революции.

Сам же план побега, отмечают авторы публикации, основан на опыте бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Напомним, в Иране продолжаются протесты из-за рухнувшего курса местной валюты. Демонстрации начались 28 декабря и переросли в масштабные митинги с политическими требованиями. На фоне митингов полиция республики сообщает о диверсантах, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил США и Израиль в стимулировании протестной активности.