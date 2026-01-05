Трамп угрожает военной операцией Колумбии

Президент США Дональд Трамп пригрозил военной операцией против Колумбии по примеру Венесуэлы.

Трамп обвинил Колумбию в поставках кокаина в Соединенные Штаты.

"Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам. И он не будет делать это долго, уж поверьте мне", — сказал президент США.

По его словам, задача США — "иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны".

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме". Россия заявила, что предлоги для ареста Мадуро "несостоятельны", и призвала не допустить дальнейшей эскалации.

Reuters отмечает, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.