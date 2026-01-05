Из пакета ОМС исключили ряд услуг

Подход к финансированию ряда медицинских услуг изменился в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) России. Как сообщили в Федеральном фонде ОМС, из базового бесплатного пакета вывели ряд направлений.

С 2026 года лечение туберкулеза, ВИЧ, болезней, передающихся половым путем, а также психических расстройств не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС.

Базовый пакет по-прежнему остается бесплатным. В него входят терапевтические приемы, плановая диспансеризация, вакцинация, проведение анализов, высокотехнологичные операции, стационарное лечение и ведение беременности.

В Федеральном фонде уточнили, изменения не означают полной отмены государственной поддержки для данных категорий граждан. Финансирование их лечения будет осуществляться напрямую из бюджетов субъектов РФ.