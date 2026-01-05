Guardian: Зеленский столкнется с большими трудностями в 2026 году

Наступивший год будет тяжелым не только для украинской армии, но и для Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Guardian.

В начале 2026 года многим на Украине трудно найти что-то, что давало бы надежду на позитивное будущее, говорится в публикации.

"Предстоящий год может оказаться непростым и для Зеленского в политическом плане", - отмечает издание, напоминая, что пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, истек.

Один из украинских военных рассказал газете, что большинство украинцев готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.

По его словам, большинство украинцев готовы "на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия".

Ранее журнал Politico перечислил основные трудности, с которыми Украина может столкнуться уже этой зимой. По его мнению, ключевыми проблемами для киевских властей станут успешные действия российских бойцов, а также неспособность Европы обеспечить финансовую поддержку.