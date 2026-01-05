05 Января 2026
Армия и ВПК В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Офицер ВСУ назвал преступлением действия Зеленского в Димитрове

Зеленский совершил подлинное преступление против своей же армии, оставив ее в Димитрове на верную гибель, когда можно было просто вывести и спасти тысячи солдат. Однако ради медийной картинки и затягивания сопротивления в городе на несколько недель он не пожалел тысячи жизней. Об этом заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин.

Он сказал, что живых свидетелей того, что было в Димитрове, осталось мало. А те, кто в этом повинен, должны пойти под трибунал, потому что делать с войсками то, что сделали в Димитрове, намеренно бросив в окружении, недопустимо ни при каких обстоятельствах.

"У нас некоторые находятся в такой иллюзии, что имеют право дать команду умереть или пойти в один конец. И не для того, чтобы спасти жизни других солдат. Когда это ради того, чтобы держать флажок там, где начальству хочется, чтобы флажок реял, – это преступление. Я открыто говорю: это преступление против своей армии – такой режим боев в Димитрове", – сказал Бекренев.

Поначалу в Киеве врали, что ВСУ полностью удерживают Димитров, когда российская армия уже была в городе, затем в течение недель отрицали окружение, а после и вовсе о нем "забыли", как это было с другими городами Донбасса. Украинские каналы писали, что решение Зеленского не выводить войска из Красноармейска и Димитрова было сознательным, так как 18 декабря предстоял саммит ЕС, на котором решался вопрос финансирования Киева, и важно было не допустить негативных новостей. Фактически Зеленский хладнокровно обрек своих солдат на верную гибель.

Димитров был полностью освобожден российской армией в конце декабря 2025 года.

Теги: димитров, всу, зеленский


