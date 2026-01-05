Орбан: Действия США против Венесуэлы доказывают распад либерального мирового порядка

Действия США против Венесуэлы стали новым доказательством того, что текущий мировой порядок находится в состоянии распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Накануне стало известно, что ЕС не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за позиции Венгрии. В то же время Орбан считается в Европе одним из наиболее активных сторонников президента США Дональда Трампа. И он не стал осуждать действия Трампа, хотя и не поддержал их. Он сослался на то, что это лишь "важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада". А само возвращение Трампа стало для либерального миропорядка "смертельным ударом". Но новый миропорядок только формируется, впереди много нестабильности, непредсказуемости и опасностей.

В апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы. И Орбан сказал, что в случае победы возглавляемой им партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" страна будет придерживаться "пути мира и безопасности", а венгры не должны воевать за чужие интересы.

Венгрия — это парламентская республика, и премьер играет в политике страны главную роль. Орбан находится у власти с 2010 года, сумев переизбраться в 2014, 2018 и 2022 гг.

Что касается нового миропорядка применительно к агрессии США против Венесуэлы, сенатор РФ Алексей Пушков отмечает, что прежде всего он касается борьбы за ресурсы. Венесуэла на первом месте в мире по разведанным запасам нефти и на 10-м месте по общей стоимости всех природных ресурсов.