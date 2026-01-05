05 Января 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Глава СБУ Малюк подал в отставку по требованию Зеленского

Глава СБУ Василий Малюк* написал заявление об отставке по требованию Зеленского. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко**.

Исполняющим обязанности главы СБУ будет назначен начальник центра специальных операций СБУ Евгений Хмара, считает депутат.

Официального сообщения пока не было, однако в защиту Малюка выступили некоторые военачальники. Причем впервые публично с начала СВО, что свидетельствует о недовольстве Зеленским в ВСУ. Так, командующий "объединенными силами ВСУ" Михаил Драпатый заявил, что под руководством Малюка СБУ очень помогает армии, а результаты этой работы ощутимы на поле боя и в тылу. Также своей личной безопасностью Драпатый обязан Малюку и его подчиненным. Драпатый не критиковал и не упоминал Зеленского, но само заявление, что Малюк "там, где он должен быть", говорит о явном несогласии с киевским узурпатором.

В защиту Малюка в последние дни выступили и другие известные нацисты, в частности Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр). Другие политики отмечают, что Малюк проявил твердость, когда отказался выполнять приказы бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем. Фактически признается, что он косвенно приложил руку к отставке Ермака.

Малюк лично отвечал за проведение диверсий и терактов на территории России. Однако в украинских СМИ отмечалось, что у него натянутые отношения с новым главой офиса Зеленского Кириллом Будановым**.

Если Малюк уйдет, это ослабит украинский режим, приводит Politico слова неназванного украинского чиновника. Однако уволить его - это требование Вашингтона после несанкционированной попытки атаковать дронами резиденцию президента России в Новгородской области в конце декабря 2025 года, пишет "Военный обозреватель".

Зеленский проводит и другие кадровые перестановки. Недавно он сменил министра обороны и анонсировал смену главы погранслужбы.

Примечательно, что на днях генштаб ВСУ разослал командирам подразделений указание с запретом комментировать кадровые решения Зеленского. То есть Драпатый и Бровди нарушили запрет, хотя формально они не критиковали Зеленского, а поддерживали и хвалили Малюка.

Блогер Юрий Подоляка считает, что за новыми кадровыми назначениями в Киеве стоит Британия, которой нужен Зеленский у власти, а тот ищет конфигурацию, в которой он смог бы победить своих главных внутренних врагов и сохраниться в большой политике. Малюка он считает "предателем", так как тот отказался арестовывать "заговорщиков" из НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. В целом же идет борьба за Украину между США и Британией. И последняя перешла в наступление, полагает Подоляка.

*В отношении Малюка в России возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. 26 марта 2024 года суд в Москве заочно арестовал его. 8 декабря 2025 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Малюка и многих других членов высшего руководства Украины по ст. 357 УК РФ (геноцид), фигуранты дела объявлены в международный розыск. Имеется в виду геноцид населения Донбасса, который они попытались осуществить в 2014 году.

**Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Теги: малюк, СБУ, украина


