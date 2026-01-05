05 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп считает, что Куба падет без доходов от нефти Венесуэлы 

Куба находится "на грани падения" из-за того, что лишится доходов от венесуэльской нефти, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США начнут контролировать нефть Венесуэлы после захвата американцами ее президента Николаса Мадуро, а значит, Куба лишится доходов. В связи с этим, как полагает Трамп, силовое вмешательство на Кубе не потребуется, потому что власть в республике "буквально готова пасть".

Ранее Трамп, комментируя захват Николаса Мадуро, открыто посягнул на нефтяные запасы Венесуэлы, обосновав это тем, что их якобы похитил у США "социалистический режим" этой республики. Он заявил, что теперь США возьмут на себя управление Венесуэлой "на переходный период". Тогда же Трамп намекнул, что военные действия могут начаться еще в трех странах – Мексике, Колумбии и на Кубе.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват Николаса Мадуро американскими силами актом "государственного терроризма" и скандальным нарушением международного права.

Венесуэла — лидер по разведанным запасам нефти. На ее долю приходится порядка 300 млрд баррелей, это больше, чем у Саудовской Аравии.

Теги: Куба, Трамп


