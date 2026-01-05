05 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

ЕС не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за позиции Венгрии

ЕС не смог согласовать общее заявление о ситуации в Венесуэле, так как Венгрия отказалась подписывать документ. Об этом сообщается на сайте европейского дипломатического сервиса EEAS.
В проекте заявления ЕС призывал избежать эскалации, а также соблюдать принципы устава ООН. При этом не говорится, кому это адресовано. А вот осуждения агрессии США против суверенной страны нет. Зато Европа поддерживает борьбу с наркотрафиком. Европейские лидеры попытались усидеть на двух стульях и не осуждать США, подчеркнув, что законный президент страны Николас Мадуро для ЕС "нелегитимен". Оснований, почему это так, представлено не было. Вместо этого ЕС предложил примирительную формулировку, что надо решать все проблемы "с уважением территориальной целостности и суверенитета стран", использя переговоры и другие мирные средства. Причины отказа Венгрии присоединяться к заявлению неизвестны.

Ранее Венгрия активно взаимодействовала с Венесуэлой, закупая нефть. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан считается в Европе одним из наиболее активных сторонников президента США Дональда Трампа среди лидеров стран ЕС.

Ранее Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Уругвай и Испания в совместном заявлении осудили агрессию США против Венесуэлы, призвав к разрешению кризиса без вторжения. Отмечается, что это противоречит фундаментальным принципам международного права. Страны возмущены заявлениями Трампа о том, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока сочтет это нужным с точки зрения американской безопасности. А накануне Трам пригрозил, что если и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес "не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену". Каких "правильных решений" ожидает Трамп, он не уточнил.

Теги: Венесуэла, Венгрия, США, ЕС


