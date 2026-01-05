"Простоквашино" и "Буратино" собрали по 1 млрд в прокате, а "Чебурашка 2" – уже 2 млрд

Очередные российские семейные фильмы стали "миллиардерами".

Сборы киноверсии мультфильма "Простоквашино", снятой Сариком Андреасяном, составили 1,03 млрд рублей, а музыкальной сказки "Буратино" режиссера Игоря Волошина — 1,02 млрд рублей. Фильмы стали 41-й и 42-й российскими лентами, достигшими миллиардной отметки.

Первое же место по сборам в эти каникулы занимает "Чебурашка 2", собравший в прокате 2,3 млрд рублей. Картину Дмитрия Дьяченко на данный момент посмотрело свыше 4 млн зрителей.

Как мы писали ранее, в каникулы на экраны вышли три крупных "праздничных" проекта — "Простоквашино", "Чебурашка 2" и "Буратино". Их успех был почти гарантирован, ведь они идеально попадают в запрос на семейное, доброе, узнаваемое кино. Успеху отечественных лент способствует и то, что российские кинотеатры при этом отказались от зарубежных фильмов на новогодних каникулах: в расписании нет ни "Зверополиса 2", ни "Аватара 3".

С одной стороны, отечественные "праздничные" проекты собирают кассу, а с другой — индустрия становится заложником редких "вспышек", между которыми в кинотеатрах — практически пустые залы.