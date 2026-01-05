Во время операции по захвату Мадуро погибли более 30 кубинцев

Более 30 кубинцев, обеспечивавших безопасность в Венесуэле, погибли в ходе атаки США на Венесуэлу.

Как пишет кубинская газета Granma, утром 3 января в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны.

Издание отмечает, что погибшие "с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок".

Ранее со слов министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса стало известно, что американские военные при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес убили значительную часть их охраны, а кроме того, были убиты "невинные граждане, среди которых и мужчины, и женщины".

The New York Times со ссылкой на источник в Каракасе пишет, что общее число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80 человек. Среди погибших — военные, сотрудники сил безопасности и мирные жители.

Reuters отмечает, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.

4 января Николаса Мадуро и Силию Флорес доставили в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка. При этом Мадуро показательно провезли по улицам Нью-Йорка и запечатлели на видео.