В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4

Землетрясение зафиксировано Сочи, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, сегодня днем поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского, Лоо.

Согласно данным ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря.

"Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе - 3 балла", - написал Прошунин в телеграм-канале.

Напомним, 30 декабря в Сочи было объявлено штормовое предупреждение, которое действовало до 1 января. В горах наблюдался сильнейший снегопад, кроме того, снег выпал в самом Сочи, дороги в городе покрылись льдом, движение по некоторым улицам было перекрыто.