В Дании забили тревогу после поста супруги советника Трампа о Гренландии

От США ожидают "полного уважения территориальной целостности" Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X.

Так он отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, в котором она опубликовала карту с окрашенной в цвета американского флага Гренландией. Публикацию она подписала: "Скоро".

Накануне британская газета Guardian сообщила, что следующими целями Вашингтона после Венесуэлы могут стать Иран и Дания.

Напомним, президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность неоднократно заявлял о том, что к Соединенным Штатам нужно присоединить Гренландию, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В январе прошлого года советники и союзники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений политика относительно покупки Гренландии.