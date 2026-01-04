На трассе М-4 "Дон" большегруз столкнулся с несколькими автомобилями, погибли четверо

Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в ДТП в Ростовской области. На федеральной трассе М-4 "Дон" произошло столкновение пяти легковых и одного грузового автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о ДТП в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе поступила в 08:45.

Из-за массовой аварии на трассе М-4 ограничено движение в сторону Краснодара. Автомобили встали в пробку. На месте крупного ДТП работает руководство ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно, причиной аварии мог стать гололед - после снегопадов в регион пришли заморозки.