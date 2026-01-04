Клишас: США отказали в праве на суверенитет всему Западному полушарию

США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария, заявил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

"Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария», — написал Клишас в своем Telegram-канале. Он добавил, что "европейским вассалам" Вашингтона стоит приготовиться.

3 января президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. На вопрос о новой власти в Каракасе президент США ответил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, который продлится столько, сколько потребуется для "безопасной и разумной" передачи полномочий. Также заявил, что США будут добиваться того, чтобы их доминирование в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение.