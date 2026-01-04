СМИ: Фаридуни подсыпал наркотик сообщникам перед атакой на "Крокус"

Исполнитель теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Шамсидин Фаридуни незаметно подсыпал наркотическое вещество трем своим подельникам. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

По его словам, у трех стрелков нашли наркотики в крови, но у Фаридуни не обнаружили. Источник утверждает, что именно он и подсыпал вещество остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей "Крокуса".

Собеседник агентства заявил, что правоохранители считают Фаридуни "самым жестоким и хитрым" исполнителем теракта в "Крокусе".

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 г.ода В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку. Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство"*. При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

* Террористическая организация, запрещенная в России