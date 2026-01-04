Число жертв теракта в Херсонской области выросло до 29

В результате теракта в Херсонской области погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60, сообщает Следственный комитет РФ.

В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии.

К настоящему времени удалось установить личности 12 погибших, добавили в СК.

С места происшествия изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА.

Напомним, в новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области были объявлены траурными днями.