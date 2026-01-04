В результате атаки США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек

Минимум 40 человек погибли в результате военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

В числе жертв - военные и мирные жители.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе операции "Полуночный молот" с американской стороны не было ни одной потери. Но, по его словам, поврежден вертолет и несколько спецназовцев ранены во время захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

3 января Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Посольство России в Венесуэле сообщило об отсутствии сведений о раненых или погибших россиянах.