Shot: Взрыв прогремел ночью над Курчатовом Курской области

Взрыв прогремел прошедшей ночью над Курчатовом Курской области, пишет SHOT. Курчатов является городом-спутником Курской АЭС.

Местные жители увидели красную вспышку в небе, а затем последовал взрыв, от которого затряслись окна в доме. Это произошло около 03:40 ночи в пригороде Курчатова. По словам очевидцев, был слышен звук мотора в небе.

Также несколько взрывов было слышно над Курском.

В субботу днем в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Она была снята только сегодня утром.

По данным Минобороны РФ, 90 украинских БПЛА были уничтожены над регионами России этой ночью, из них 22 – над Курской областью.