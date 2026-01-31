США воодушевлены работой России над миром на Украине

США "воодушевлены" тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, сообщают РИА Новости со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Такое заявление он сделал в соцсетях, подводя итоги встречи с российской стороной.

"Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами.