50 туристов два часа провисели на сломавшемся подъемнике в Подмосковье

50 туристов два часа провисели на сломавшемся подъемнике в спортивном парке Степаново Дмитровского района Подмосковья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Снимать людей, застрявших посреди 1100-метрового подъема в гору, пришлось спасателям. МЧС приступили к эвакуации людей по трехколенной лестнице.

Mash сообщает, что люди прыгали с застрявшего подъемника в снег, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления. Некоторым туристам стало плохо на высоте.