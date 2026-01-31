Глава СКР взял на контроль расследование дела об отравлении детей в Тюменской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о массовом отравлении несовершеннолетних в селе Онохино Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее стало известно, что у 116 учеников одной из школ были выявлены признаки острой кишечной инфекции, один из них госпитализирован.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, также сообщалось, что из 78 проб, взятых у детей этой школы, 23 показали наличие в организме норовируса.