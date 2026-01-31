В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме

В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме, сообщают РИА Новости.

Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением с одновременным отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по украинским энергетическим объектам до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа. Владимир Зеленский подтверждал, что прилетов не было.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.