В Подмосковье продавец квартиры угрожал приставам самосожжением при попытке выселения

Житель Реутова после продажи квартиры отказывается выселяться более четырех лет — при выселении с приставами угрожал самосожжением, сообщает Baza.

В 2018 году жительница Подмосковья Юлия приобрела квартиру у Мохаммеда за 10,5 млн руб. Между продавцом и покупателем была договоренность, что продавец с семьей остается в жилье еще на три года. В 2021 году покупательница потребовала освободить жилье, но мужчина отказался и потребовал расторгнуть сделку, сославшись на подорожание жилья.

Женщина скончалась, ее дело продолжил ее супруг Александр. К тому времени у Мохамеда родился ребенок, и мужчина пытался оспорить выселение, ссылаясь на нарушения прав несовершеннолетних, — суд этот довод отклонил. Приставы прибыли для выселения, Мохамед облил себя бензином и пригрозил самосожжением. Служителям закона пришлось отступить. Повторный визит — уже с опекой — закончился так же. Самосожжение предотвратили, но выселить семью не удалось.

Квартира официально оформлена на Александра, но въехать в неё он до сих пор не может. Сейчас идет новый судебный процесс о незаконном обогащении. Александр убежден, что приставы не приложили всех необходимых усилий для выселения Мохамеда и могли вступить в сговор, поскольку подсказывали пути решения ситуации.