В Пермском крае в ДТП с участием медицинского автомобиля погиб санитар и три пациента

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Пермском крае с участием автомобиля медицинского учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием установлено, что в днем, 30 января 2026 года на трассе Карагай - Кудымкар произошло ДТП с участием легковых транспортных средств, включая медицинский автомобиль. В результате происшествия погиб водитель санитарного автомобиля и три пациента. Еще два человека пострадали, им потребовалась медицинская помощь.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.