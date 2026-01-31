Захарова: Россия продолжит сотрудничество с Кубой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сотрудничество с Кубой. Ее заявление приводится на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, у России и Кубы особые исторические связи.

Сотрудничество будет развиваться во благо народов обоих государств, укрепления международной безопасности и стабильности.

"Традиции нашего сотрудничества, которое носит всесторонний характер, имеют глубокие корни и широкую общественно-политическую поддержку в обеих странах. При этом, как мы также неоднократно подчеркивали, это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - подчеркнула Захарова.