Двойная трагедия на трассе под Пермью: водитель врезался в людей, вышедших из разбитой машины

На трассе под Пермью произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли женщина и подросток, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Пермского края.

Авария случилась 30 января около 19:15 на 19 км Восточного обхода. По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено Дастер" 1988 года рождения не справился с управлением, допустил наезд на отбойник, после чего машину отбросило на находившихся на проезжей части людей.

Женщина и подросток скончались на месте. По имеющимся данным, погибшие сами стали участниками другого дорожного происшествия, вышли из своего автомобиля и находились на трассе, чтобы выставить знак аварийной остановки.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.