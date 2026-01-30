Трамп считает, что стороны подошли "очень близко к сделке" по преодолению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны подошли "очень близко к сделке" по преодолению конфликта на Украине.

"Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования", - приводит его слова ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что, по его мнению, у запланированных дальнейших переговоров между Россией и Украиной есть шанс даже в случае, если представители США не будут участвовать в таких встречах.