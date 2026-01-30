Федеральный министр провел совещание в Тюмени

Министр экономического развития России Максим Решетников провел в Тюмени совещание по итогам и перспективам социально-экономического развития региона. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Министру была представлена информация о социально-экономическом и инвестиционном развитии региона и о стратегическом развитии города Тюмени как опорного населенного пункта. В частности, было отмечено, что несмотря на внешние ограничения последних лет Тюменская область сохраняет устойчивое развитие.

Одной из самых динамично развивающихся отраслей стала промышленность. За пять лет обрабатывающий сектор вырос более чем в полтора раза. Активно развиваются сельское хозяйство и туризм, в последние годы серьезный импульс получили креативные индустрии. Общий объем инвестиций в экономику области за пять лет превысил 1,5 трлн рублей.

"Благодарю Максима Геннадьевича за высокую оценку работы региона. Отмечены сильный промышленный и научный потенциал Тюменской области, активная социально-экономическая политика и эффективное использование возможностей федеральных программ и национальных проектов", - прокомментировал Моор.

По итогам совещания министр дал ряд поручений, направленных на поддержку в регионе проектов в сфере туризма и креативных индустрий и развития Тюменской агломерации.