В Тюменской области введено ограничение движения на федеральной трассе в районе Уватского округа

В Тюменской области введено ограничение движения на федеральной трассе в районе Уватского округа, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Тюменской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий временно перекрыто движение для грузового и автобусного транспорта на участках трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (км 310 и 479 км). Для легкого транспорта движение не ограничено. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады. По данным Главного управления строительства, в Тюменской области более 500 единиц техники выйдет на уборку снега.

"Будут выполняться работы по обработке дорог противогололедными материалами и очистке проезжей части от снега. В первую очередь техника направляется на дороги с более интенсивными потоками движения. Это Тюмень–Боровский-Богандинский, Обход города Тюмени, Тюмень-аэропорт Рощино", - рассказал начальник отдела ремонта и содержания Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Живодеров.

Управление автомобильных дорог Тюменской области призывает автомобилистов быть внимательными: вовремя реагировать на знаки проведения дорожных работ, не препятствовать работе техники и соблюдать правила дорожного движения.

По данным Уралуправтодора, 1 и 2 февраля на территориях, по которым проходит федеральная трасса Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск , ожидается похолодание до - 33 градусов.