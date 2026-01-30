Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к зиме газа

Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ. Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, сообщает "Газпром".

По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений. Во Франции и Германии запасы также находятся на самых низких уровнях для 28 января.

В компании напомнили, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.