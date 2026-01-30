Следком инициировал вопрос об изъятии из полиции уголовного дела о вспышке кишечного заболевания у детей в Нягани

Следственным управлением инициирован вопрос об изъятии из органов полиции уголовного дела по факту заболевания детей дошкольного образовательного учреждения в Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Нягани у воспитанников детского сада выявлены признаки кишечной инфекции. По факту массового заболевания детей органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина для обеспечения всесторонней и объективной правовой оценки инцидента, установления всех обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче материалов уголовного дела из органов полиции в региональное следственное управление СК России.

Ход рассмотрения ходатайства находится на контроле в аппарате следственного управления.