На Луганщине выданы четыре лицензии на золотодобычу

В ЛНР один инвестор получил четыре лицензии на золотодобычу. Две из них – на геологическое изучение, включая поиск цинка и меди.

Разведка идёт в Антрацитовском районе, остальное – на стадии проектов. Запланировано дальнейшее геологическое изучение на площади более 250 кв. км, сообщает РБК.

В начале 2025 г. стало известно, что Украина потеряла половину – два из четырёх – месторождений лития. Они перешли под контроль России. Позже, летом, Киев потерял Шевченковское месторождение лития.