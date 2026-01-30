Следком возбудил дело из-за падения мальчика в колодец в Сургуте

В Сургуте возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 29 января 2026 года в Сургуте восьмилетний ребенок упал в открытый колодец. На место прибыла спасательная бригада и скорая медицинская помощь. Ребенок извлечен из колодца и доставлен в медицинское учреждение.

По данной публикации следственным отделом по городу Сургут была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание конструкции, будет дана правовая оценка.