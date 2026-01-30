Росстат включил в методику расчета инфляции поездки в ОАЭ и на Черное море

Росстат включил в расчет стоимости потребительской корзины путешествия – поездки в Объединенные Арабские эмираты и на Черноморское побережье России. Расширение номенклатуры произошло потому, что путешествия значительно выросли как в плане спроса, так и по расходам, передают "Известия" со ссылкой на статистическое ведомство.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года инфляция ускорилась почти до 2% (против 1,2% в январе 2025 года). Часть скачка вызвана именно изменением состава учитываемых услуг и товаров, пишет издание.

Интересно, что в потребительскую корзину включили поездку в ОАЭ, а не в Турцию, популярность которой хоть и снижается у россиян, но все равно делает эту страну лидером по иностранным поездкам. Спрос же на ОАЭ растет, говорят аналитики.