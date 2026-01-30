В Тюменской области из 78 проб, взятых у детей, 23 показали наличие в организме норовируса

Состоялось заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой представлены итоги эпидрасследования в Онохино, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из 78 проб, взятых у детей этой школы, 23 показали наличие в организме норовируса. Это заразный вирус. Он обусловлен несоблюдением правил личной гигиены. За минувшие сутки от жителей Онохино нет новых обращений по данному заболеванию. В детском саду, который находится в одном здании со школой, нет заболевших. Для профилактики он также закрыт на карантин. В нем проведут санитарную обработку.

"Мы очень жестко отслеживаем санитарную ситуацию во всех учреждениях региона, где обучаются дети. Соответствующие службы вышли на проверку всех учреждений и дошкольного и школьного образования. Я хотела бы обратиться к родителям. Если вы чувствуете, что ваш ребенок недомогает, нет необходимости отправлять его в школу. Останьтесь дома, вызовите врача", - отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области вводятся утренние фильтры. Учителя, воспитатели, медики будут осматривать детей перед началом занятий. Профилактические меры будут приняты во всех образовательных учреждениях Тюменской области. Вся система здравоохранения Тюменского округа находится в состоянии повышенной готовности. Все лекарственные препараты есть в наличии.