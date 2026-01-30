Китайские туристы, попавшие в ДТП на Байкале, находились в нацпарке без разрешений

У туристов из КНР, попавших в ДТП на Байкале, не было официальных разрешений находиться на территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщил заместитель директора по охране территорий ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Василий Пестерев, пишет ТАСС.

По его словам, в рамках уголовного дела будет установлено, какой туроператор предоставлял услуги.

28 января на Байкале, недалеко от острова Ольхон, перевернулся УАЗ "Буханка" с туристами. Погибла 75-летняя женщина, туристка из Китая.

В СК сообщили, что водитель внедорожника, перевозивший туристов, не справился с управлением и допустил наезд на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В СК заявили, что мужчина, который находился за рулем автомобиля, никогда не имел водительских прав. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.