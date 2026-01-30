В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировку WhatsApp* и Telegram

В первый рабочий день февраля, в понедельник, 2-го, Госдума рассмотрит любопытный законопроект. Если его примут, в России появится бессрочный мораторий на блокировку соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp* и Telegram.

"Нужен баланс между безопасностью и конституционными правами. Сейчас явный дисбаланс. И нужно не просто ведомственное регулирование через инструкции и приказы, а обозначение проблемы на законодательном уровне", - сказал РБК депутат Госдумы от компартии Сергей Обухов.

По словам политика, задача законопроекта заключается ещё и в том, чтобы побудить исполнительную власть вступить в диалог с обществом, а "не отмахиваться фразами "в интересах безопасности"". Такой диалог позволит найти баланс между соблюдением прав людей и вопросами безопасности, считает Обухов.

Ранее депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин предположил, что Telegram в России может быть заблокирован к сентябрю 2026 года, то есть к выборам в Госдуму. Но потом добавил в своем Telegram‑канале, что это лишь его гипотеза, а не факт и не инсайд. Он также добавил, что не рекламирует таким образом мессенджер Max.

* принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России