В России запущен энергоблок №1 Курской АЭС-2

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 началась опытно-промышленная эксплуатация. Самый новый атомный энергоблок России заработал на 40% мощности.

29 января на первом энергоблоке Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ началась опытно-промышленная эксплуатация – этап, следующий за этапом энергетического пуска. Программа предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня в 100%.

По состоянию на 14.00 (мск) 30 января, энергоблок работает под нагрузкой 408 МВт, и за время своей работы уже выдал в сеть 71 млн кВтч электроэнергии, сообщает оператор всех АЭС в России концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").