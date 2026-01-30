В Москве и Пензе из-за падения ледяных глыб с крыш погибли женщины

Женщину убило ледяной глыбой, упавшей с крыши дома в Москве, сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел на улице Хавская. В момент ЧП на крыше проходили работы по уборке снега.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Аналогичный смертельный случай произошел сегодня в Пензе - упавшая с крыши глыба льда убила женщину. Как сообщил глава города Олег Денисов в своем Telegram-канале, действиям работников управляющей компании будет дана правовая оценка. "Поручил ужесточить контроль, во всех районах города пройдут дополнительные проверки", - написал Денисов.