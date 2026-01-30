В пермском химико-технологическом техникуме из-за короткого замыкания эвакуировали 220 человек

В пермском химико-технологическом техникуме из-за короткого замыкания эвакуировали 220 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Сигнал о возникновении пожара в одном из корпусов поступил 29 января 2026 года, на пульт программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

Прибывшие на вызов пожарные, выяснили, что загорелась лампочка в столярной мастерской на первом этаже.

Площадь пожара составила менее одного квадратного метра. Огонь потушили с помощью огнетушителя.

По данным МЧС региона, на вызов были направлены пять человек личного состава и одна единица техники.

Пострадавших нет.