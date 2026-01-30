30 Января 2026
в россии
Экономика В России
Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Российское подразделение Raiffeisen Bank International принесло убытки на 86 миллионов евро

Российская "дочка" австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в минувшем году принесла чистый убыток в 86 млн евро. В 2024 году банк сообщал о чистой прибыли в 873 млн евро.

Такой результат стал следствием судебного разбирательства по компании Rasperia.

"В четвертом квартале на российский бизнес дополнительное влияние оказали судебные разбирательства с компанией "Распериа". Это будет учтено в требованиях RBI по возмещению убытков, соответствующие иски группа собирается подавать в Австрии. В результате общая сумма требований RBI увеличится до 2,4 млрд евро", - цитирует сообщение банка "Интерфакс".

RBI сообщила, что максимально сократила бизнес в России, в 2026 году ограничения в отношении российского подразделения сохранятся.

Raiffeisen Bank безуспешно пытается уйти с российского рынка. В октябре 2025 года Reuters писало со ссылкой на неназванные источники, что у австрийского концерна сорвалась попытка продать подразделение в РФ.  По данным агентства, российские власти выступали против продажи, поскольку после выхода иностранцев из российского бизнеса в отношении банка с новым собственником могут быть введены западные санкции.

Российское подразделение Raiffeisen Bank остается одним из немногих путей, через которые компании могут проводить платежи в Европу. Это указывает на желание Москвы сохранить какую-то часть экономических связей с ЕС.

Официально в Raiffeisen Bank заявляют, что пытаются сократить деятельность в России и ведут переговоры о продаже бизнеса. Банк едва ли может говорить иначе, поскольку уже несколько лет на него давит Европейский центробанк, заставляя предпринимать шаги по уходу с российского рынка. 

Теги: Raiffeisen Bank, суд, убытки, банк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

