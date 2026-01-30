Путин Зеленского инициативно никуда не приглашал – Кремль

В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что он не готов встречаться с Путиным в Москве, а также в Белоруссии, но про любое другое место готов подумать.

"Эти заявления мы тоже видели и слышали. Я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский. <...> И на это Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я точно могу пригласить его [Путина] в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву", -заявил ранее Зеленский.

Ранее в Москве заявили, что готовы принять Зеленского в Кремле и обеспечить его безопасность. Также представители Кремля сообщили, что о проведении двухсторонних переговоров Путина просил Дональд Трамп.