30 Января 2026
Экономика Свердловская область
Фото: t.me/belnpp

В Заречном пройдут общественные слушания по строительству энергоблока № 5 с реактором БН-1200М на БАЭС

4 февраля 2026 года, в 18:00 в г. Заречном Свердловской области пройдут общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М», содержащих предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Главная цель слушаний, как сообщили в Управление коммуникаций Белоярской АЭС, дать общественности полную информацию о деятельности будущего объекта, всех аспектах его воздействия на окружающую среду как во время строительства, так и в период эксплуатации. Одобрение общественности является обязательным требованием на этапе проведения государственной экологической экспертизы при сооружении нового энергоблока.

Среди участников общественных слушаний будут представители местных и региональных органов власти, Думы муниципального округа Заречный, Концерна «Росэнергоатом», надзорных и контролирующих органов, учреждений здравоохранения, образования, Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, УрФУ, а также научных, экологических и общественных организаций города, население, СМИ.

Эксперты атомной отрасли представят доклады, в которых расскажут о безопасности планируемого энергоблока. В числе спикеров - представители АО «Атомэнергопроект», Белоярской АЭС, медсанчасти Заречного, а также городского центра гигиены и эпидемиологии. По итогам выступлений каждый заинтересованный участник сможет высказать свое мнение и получить от экспертов ответы на все интересующие вопросы.

«БН-1200М - первый в мире серийный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах IV поколения. В нём будут внедрены передовые наивысшие принципы безопасности, основанные на пассивных системах, которые работают благодаря законам природы. Ввод блока в эксплуатацию обеспечит чистой энергией дальнейшее развитие страны», - отметил главный инженер Белоярской АЭС Илья Филин.

Строительство энергоблока № 5 с реактором БН-1200М Белоярской АЭС включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Теги: общественные слушания, белоярская аэс, атомэнергопроект, БН-1200М


