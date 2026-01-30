В свердловском МВД рассказали, как "прищемили хвост баронам подпольного бизнеса"

30 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловском МВД рассказали, как "прищемили хвост баронам подпольного бизнеса"

На состоявшейся в ГУ МВД Свердловской области коллегии по итогам работы в 2025 году был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Начальник штаба и он же главный аналитик деятельности гарнизона Станислав Каргаев, выступая с докладом о состоянии дел в сфере безопасности, обратил внимание руководства Главка и первых лиц территориальных ОВД на достигнутые полицией положительные результаты борьбы с преступностью среди безработных. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

"Давно известно, что лица, не имеющие постоянного источника дохода, и безработные в условиях нахождения крайней нужды часто становятся на путь совершения криминальных поступков, в том числе тяжких и особо тяжких. Прошедшим годом свердловские стражи правопорядка своим вкладом в решение данной проблемы могут смело гордиться. В результате комплекса принятых профилактических мер органам внутренних дел во взаимодействии с муниципалитетами удалось сократилось на 33,7% (104) число безработных, совершивших преступления, и на 11,1% (10 115) количество лиц, не имеющих постоянного источника дохода", - отметил полковник Горелых.

Заседание коллегии по итогам борьбы с преступностью в ГУ МВД по Свердловской области(2026)|Фото: В.Н. Горелых

По его словам, солидных показателей в отчетном периоде достигли и правоохранительные структуры, занимающиеся пресечением фактов хранения и реализации запрещенных веществ.

"Выявлено 7 346 (+3,3%) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 426 (+8,0%), связанных со сбытом. Общая масса конфискованного опасного зелья возросла в 2,7 раза и составила 672,8 кг. Основная часть изъятого криминального товара – это тысячи доз синтетических препаратов стоимостью по ценам "черного рынка" порядка одного миллиарда рублей. Значительно выросла и "кривая" ликвидированных наркопритонов (+33,3%; 16). Так что "баронам подпольного бизнеса" в 2025 году "хвост", образно говоря, если еще и не "отрезали" полностью, то уж точно "прищемили" капитально. И это, отмечу, не просто фортуна сыщикам улыбнулась – это результат планомерной и практически ежедневной работы, которая находится на личном контроле у начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова", - рассказал Накануне.RU Валерий Горелых.

Он же сообщил, что не может не беспокоить статистика деяний, совершенных с применением огнестрельного оружия. Таких эпизодов стало больше на 3,9% – 79.

В числе выявленных лиц, совершивших различные преступления, подавляющее большинство составляют граждане, ранее уже преступавшие черту закона 17 709 (-6,7%). Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического возбуждения, снизилось на 42,5% (177).

На криминальные подвиги, находясь "под мухой", в минувшем году чаще всего тянуло выпивох Пышминского района (51,4%; 55), Шалинского (49,0%; 71), Красноуральского (48,7%; 73), Байкаловского (47,6%; 81), Артинского (47,3%; 80), Туринского (46,2%; 90) и Кировградского (44,1%; 126).

"Чтобы эта категория граждан снизила влияние на оперативную обстановку, службе участковых уполномоченных поставлена задача активизировать профилактику с подробным разъяснением мер ответственности, предусмотренных нормативной базой нашей страны, и неотвратимости наказания за содеянное", - заключил пресс-секретарь свердловского МВД.

Теги: полиция, коллегия, преступность, показатели, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети