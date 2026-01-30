В свердловском МВД рассказали, как "прищемили хвост баронам подпольного бизнеса"

На состоявшейся в ГУ МВД Свердловской области коллегии по итогам работы в 2025 году был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Начальник штаба и он же главный аналитик деятельности гарнизона Станислав Каргаев, выступая с докладом о состоянии дел в сфере безопасности, обратил внимание руководства Главка и первых лиц территориальных ОВД на достигнутые полицией положительные результаты борьбы с преступностью среди безработных. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

"Давно известно, что лица, не имеющие постоянного источника дохода, и безработные в условиях нахождения крайней нужды часто становятся на путь совершения криминальных поступков, в том числе тяжких и особо тяжких. Прошедшим годом свердловские стражи правопорядка своим вкладом в решение данной проблемы могут смело гордиться. В результате комплекса принятых профилактических мер органам внутренних дел во взаимодействии с муниципалитетами удалось сократилось на 33,7% (104) число безработных, совершивших преступления, и на 11,1% (10 115) количество лиц, не имеющих постоянного источника дохода", - отметил полковник Горелых.

По его словам, солидных показателей в отчетном периоде достигли и правоохранительные структуры, занимающиеся пресечением фактов хранения и реализации запрещенных веществ.

"Выявлено 7 346 (+3,3%) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 426 (+8,0%), связанных со сбытом. Общая масса конфискованного опасного зелья возросла в 2,7 раза и составила 672,8 кг. Основная часть изъятого криминального товара – это тысячи доз синтетических препаратов стоимостью по ценам "черного рынка" порядка одного миллиарда рублей. Значительно выросла и "кривая" ликвидированных наркопритонов (+33,3%; 16). Так что "баронам подпольного бизнеса" в 2025 году "хвост", образно говоря, если еще и не "отрезали" полностью, то уж точно "прищемили" капитально. И это, отмечу, не просто фортуна сыщикам улыбнулась – это результат планомерной и практически ежедневной работы, которая находится на личном контроле у начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова", - рассказал Накануне.RU Валерий Горелых.

Он же сообщил, что не может не беспокоить статистика деяний, совершенных с применением огнестрельного оружия. Таких эпизодов стало больше на 3,9% – 79.

В числе выявленных лиц, совершивших различные преступления, подавляющее большинство составляют граждане, ранее уже преступавшие черту закона 17 709 (-6,7%). Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического возбуждения, снизилось на 42,5% (177).

На криминальные подвиги, находясь "под мухой", в минувшем году чаще всего тянуло выпивох Пышминского района (51,4%; 55), Шалинского (49,0%; 71), Красноуральского (48,7%; 73), Байкаловского (47,6%; 81), Артинского (47,3%; 80), Туринского (46,2%; 90) и Кировградского (44,1%; 126).

"Чтобы эта категория граждан снизила влияние на оперативную обстановку, службе участковых уполномоченных поставлена задача активизировать профилактику с подробным разъяснением мер ответственности, предусмотренных нормативной базой нашей страны, и неотвратимости наказания за содеянное", - заключил пресс-секретарь свердловского МВД.